Milli karateci Özdemir'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret

10.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:34

Milli karateci Müşerref Özdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.



Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'ye ve Kemer'e gurur yaşatan Müşerref Özdemir, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Müşerref Özdemir'in antrenörü Emin Akar ve babası Tahsin Özdemir de eşlik etti.



Belediye Başkanı Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Müşerref Özdemir'in altın madalyayı Kemer'e getirmesinden dolayı gurur duyduklarını anlatan Topaloğlu, "Müşerref'in işi şimdi daha zor. Zirveye çıktı ama orayı korumak için çok çalışması gerekiyor. Zirveyi koruyacağından da hiç şüphem yok. Elde ettiği başarılarının arkasında antrenörü Emin Akar ve babası Tahsin Özdemir'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Antrenör Emin Akar ise Müşerref Özdemir'in önünde elde edeceği birçok dereceler olduğunu ve bunları başarmak için çok çalıştıklarını kaydetti. Akar, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür etti. Milli sporcu Özdemir, antrenör Akar ve baba Tahsin Özdemir, ziyaret sonrası Topaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA