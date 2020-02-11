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Milli karateci Keyda Nur Çolak, memleketi Trabzon'a döndü

Macaristan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Keyda Nur Çolak, memleketi Trabzon'da döndü.

11.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:11
Milli karateci Keyda Nur Çolak, memleketi Trabzon'a döndü

'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Keyda Nur Çolak, memleketi 'da döndü.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Keyda Nur Çolak, gece geç saatte uçakla Trabzon'a geldi.

Havalimanında Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanı Ayhan Pala, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, antrenörleri, ailesi ve sevenleri tarafından karşılanan milli sporcu Çolak, "Amacım birincilik kürsüsüydü ama ikinci olduğum için de mutluyum. Ülkemi kendi kategorimde en güzel şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. İnşallah diğer şampiyonalarda daha güzel sonuçlar elde edeceğim." ifadelerini kullandı.

Pala da milli sporcu Keyda Nur ile gurur duyduklarını vurgulayarak, "Keyda Nur kızımız mütevazı davranıyor. Kazandığı Avrupa ikinciliği unvanı çok anlamlı ve kıymetli. Keyda Nur kızımızla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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