Milli karateci Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi
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Milli karateci Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi

Milli karateci Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Olimpiyatlara ilk kez giren karatede, erkekler kumite 67 Kg'da mücedele eden Eray Şamdan, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

Olimpiyatlara ilk kez giren karatede, erkekler kumite 67 Kg'da mücedele eden Eray Şamdan, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ile olimpiyatlarda yer almaya başlayan karatede Eray Şamdan erkekler kumite 67 Kg'da A Grubu'nda mücadele etti. İlk karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 mağlup eden Eray Şamdan, ikinci mücadelesinde Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 yenildi. Üçüncü maçında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1 yenen Eray Şamdan, grubundaki son maçında ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'u da 2-1 mağlup etti. Milli karateci, grupta 6 puanla 2'nci sırada yer alarak yarı finale yükselirken olimpiyat madalyasını da garantiledi. Yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşen Eray Şamdan bugün TSİ 14.15'te mücadele edecek. Milli karateci, yarı final müsabakasında yenilmesi durumunda olimpiyatı bronz madalyayla noktalayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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