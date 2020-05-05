Milli karateci Enes Erkan ailesiyle evde spor yaparak zinde kalıyor

Milli karateci Enes Erkan, koronavirüs salgını nedeniyle evde eşi ve çocuklarıyla yaptığı antrenmanının videosunu sosyal medyadan paylaşarak 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Milli karateci Enes Erkan, koronavirüs salgını nedeniyle evde eşi ve çocuklarıyla yaptığı antrenmanının videosunu sosyal medyadan paylaşarak 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli karateci Enes Erkan, koronavirüs salgını nedeniyle eşi Emine Bahar Erkan, çocukları Ecrin ve Ömer ile Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki evinde gerekmedikçe dışarı çıkmadan izole şekilde yaşamaya devam ediyor. Antrenmanlarını evde eşi ve çocuklarıyla yapmaya başlayan Enes Erkan, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Enes Erkan, "Eşim ve çocuklarımla spor yapmaya devam ediyoruz. Hem formumu koruyorum hem de zinde kalıyorum. Bu süreci ev hapsi gibi değil, vakit bulup yapamadıklarımızı hayata geçirme dönemi olarak değerlendirelim" dedi.

"EVDE SPOR YAPARAK ZİNDE KALABİLİRİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında 'Evde kal' çağrısı yapan Enes Erkan, "Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı bir vücut için beslenmemize dikkat etmemiz, vücudumuzu zinde tutmamız gerekiyor. Koronavirüs ile mücadele sürecini ev hapsi gibi değerlendirmemek lazım. Bu süreci gündelik yaşantımızda yapamadıklarımızı yapabileceğimiz bir dönem olarak değerlendirmek çok önemli. Aile bireylerimizle hiç bu kadar uzun süre kesintisiz bir arada kalamamıştık. Meseleye iyi tarafından bakmamız lazım. Koronavirüslü günler bize sevdiklerimizle daha uzun vakit geçirme olanağı sundu. Eşimiz ve çocuklarımızla ortak yaptığımız etkinlikler çoğaldı. Koronalı günleri iyi izole olarak, uzmanların tavsiyelerine uyarak geride bırakacağız. Evde farklı etkinliklerle sürecin güzel geçmesine katkı sunacak aktiviteler yapalım. Evde spor yaparak zinde kalabiliriz. Mübarek Ramazan ayını ve koronalı günleri spor yaparak geçirirsek, vücut sağlığımızı koruruz. Ben formumu korumak için eşim ve çocuklarımla antrenman yapıyorum. Hem eğleniyoruz hem de zinde kalıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA