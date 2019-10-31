Milli karateci dünya ikinciliğini okul arkadaşlarıyla paylaştı

31.10.2019 13:40

Şili'nin başkenti Santiago'da 23-27 Ekim'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda ümitler kategorisinde kızlar katada dünya ikincisi olan Denizlili Damla Su Türemen, başarısını okul arkadaşlarıyla paylaştı.

Henüz 7 yaşındayken ailesinin desteğiyle spor salonunda karateye başlayan Damla Su Türemen (15), 9 yıldır bu sporda birçok müsabakaya katılarak başarı elde etti.

20. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ikincilik elde eden ve ülke genelindeki katıldığı organizasyonlarda birçok derecesi bulunan Türemen, Dünya Karate Şampiyonası ümitler kategorisinde kızlar katada İtalyan rakibine elenerek ikinci oldu.

Milli sporcu Damla Su Türemen, memleketi Denizli'ye dönüşünde ilk olarak eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi'ne giderek burada toplanan öğretmen ve okul arkadaşlarıyla madalya sevincini paylaştı.

Okulun tiyatro bölümünde toplanan diğer öğrenciler Türk bayrağı açarak Türemen'i tebrik etti.

Türemen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altın madalya hedefiyle tatamiye çıktığını ancak bunu başaramadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Bundan sonra yapılacak şampiyonalarda birincilik hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini belirten Türemen, şöyle konuştu:



"Beni coşkuyla karşılayan herkese teşekkür ederim. Bugün hayatımın en güzel anlarından birisini yaşadım. Elde ettiğim başarı anlatılamayacak kadar güzeldi. Gece gündüz çalıştım. Yeri geldi yenildim. Ben yılmadan çalıştım. Ama bu kadar büyük bir organizasyona ilk defa katıldım. Tatamiye ayak bastım. Arkamda Türk milleti ve ailem vardı. Göğsümde Türk bayrağımla çıktım ve elimden geldiğince yapabildiğimin en iyisini yaptım. Finale çıktım. Hedefim hep şampiyonluktu. Az puan farkıyla birinciliği kaçırdım. Üzgünüm."



Türemen, şampiyonaya iki dalda da şampiyonluk hedefiyle çıktığını anlatarak, "Hedefim şampiyonluktu. Türk bayrağını dalgalandırmak çok büyük bir onur. Kürsüye çıktığımda duygu dolu anlar yaşadım. Tatamiye çıktığımda kanımdaki Türklük hissini sonuna kadar hissettim. Rakiplerimin bana korkuyla baktığını hissettim. Kürsüden askerlerimize selam gönderdim. Daha sonra düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına katılıp birinci olmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Türemen daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kaynak: AA