Milli karateci, Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi
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Milli karateci, Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi

Milli karateci, Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli karateci Müşerref Özdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Milli karateci Müşerref Özdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Milli karatecinin ziyareti sırasında babası ve antrenörü Tahsin Özdemir ile diğer antrenörü U21 kategorisinde mücadele eden ablası Duygu Özdemir de eşlik etti. Kemer Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli karateci Müşerref Özdemir, son katıldığı Finlandiya'nın Tampera kentinde düzenlenen Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında elde ettiği Avrupa üçüncülüğü sevincini Başkan Topaloğlu ile paylaştı.

Başkan Topaloğlu, Müşerref Özdemir'in 45 ülkeden bin 8 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlattı. Topaloğlu, milli karatecinin daha önce dünya şampiyonu olduğunda Kemer'e büyük bir gurur yaşattığına değinerek, "Müşerref son katıldığı şampiyonada Avrupa üçüncüsü olarak bizlere tekrar bir gurur yaşattı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Kemer Belediyesi olarak her zaman yanında olduk ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Babası ve antrenörü olan Tahsin Özdemir ise yaptığı açıklamasında, "Aslında bizim hedefimiz daha büyüktü. Ama sakatlılar ve hastalıklar buna mani oldu. Her şeye rağmen buna da şükür. Sonuçtan pek memnun olmasak da aldığımız derece güzel. Yılmadan çalışmaya devam edeceği" dedi.

Milli karateci Müşerref Özdemir de ise aldığı derecinin öneminin farkında olduğunu ancak yoluna durmadan çalışarak devam edeceğini kaydetti. Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Topaloğlu, milli karateci ve beraberindekilere hediye verdi. - ANTALYA

Milli karateci, Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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