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Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapan Milli Karate Antrenörü Arzu Koç, katıldığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasında hem Kata hemde 60 kg Kumite kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapan Milli Karate Antrenörü Arzu Koç, katıldığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasında hem Kata hemde 60 kg Kumite kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Adana ilinde yapılan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran Antrenör Koç, Kasım ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ERZİNCAN

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Haber: Milli Karate Antrenörü Arzu Koç Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate şampiyonasını birincilikle bitirdi - Haberler Spor
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