Milli kadın masa tenisçilere uluslararası özel davet

Milli masa tenisçiler Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, Singapur'da düzenlenecek Grand Smash Turnuvası'na özel davet aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya sıralamasına göre ilk defa düzenlenecek turnuvaya iki milli masa tenisçinin de davet aldığı aktarıldı.

A Milli Kadın Takımı Sorumlusu Halil Adak yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya'nın Singapur'da katılacağı turnuvanın 7-20 Mart tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.