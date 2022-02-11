Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya - Haberler
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Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Milli kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Busenaz Sürmeneli, Gümüş Madalya, Macaristan, Milli, Spor, Haberler

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