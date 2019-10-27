Milli judocuyu sakatlıklar durduramadı

27.10.2019 11:08

Giresunlu milli judocu Adnan Kılıç, yaşadığı sakatlıklara rağmen yılmayarak Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandırma hedefine ulaştı.

Giresun Spor Lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki Kılıç, ayak bileğinin kırılması, diz kapağı ameliyatı geçirmesi, ayak parmağı sakatlıkları ve benzer ciddi sağlık sorunları yaşamasına karşın judodan kopmadı.

Kılıç, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın, tedavisini tamamlayıp tekrar antrenmanlara döndü ve formunu kazanarak çeşitli uluslararası turnuvalarda müsabakalara çıkmaya başladı.

Geçen ay Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Açık Turnuvası'nda 81 kiloda altın madalya kazanan Kılıç'ın bir sonraki hedef ise dünya şampiyonluğu.

Kılıç: "Zorlukları olsa da çok sevdim"

Adnan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşında kırık kolunun rehabilitasyonu için yüzmeye başlamasıyla, spora ilk adımı attığını söyledi.

Daha sonra boks ve futbola yöneldiğini anlatan Kılıç, kendisi için en iyi sporun judo olduğunu fark ettiğini aktardı.

Kılıç, yakın bir akrabasının tavsiyesiyle 13 yaşında judoya başladığını ifade ederek, "Bu süreçte sakatlıklar geçirdim. Sağ ayak bileğim kırıldı, burnum kırıldı, ayak parmaklarımdan ciddi sakatlıklar yaşadım, diz kapağımdan ameliyat oldum. Zorlukları olsa da çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Diz kapağı ameliyatı nedeniyle judoda bir yıl geri kaldığını dile getiren Kılıç, "2018 sezonunun sonlarında iyileştim. 2019'da Türkiye ikinciliği ile milli takıma girdim. İlk uluslararası turnuvam Romanya'daki Avrupa Ümitler Kupası'ydı ve nasip 7'ncilik oldu. Al bayrağı dalgalandıramadık. Tabii kaybettikçe kazanmayı öğrendim. Balkan Şampiyonası'nda 5'inci oldum ve yine bayrağı dalgalandıramadık, İstiklal Marşı'nı okutamadık. Bunlar beni çok üzdü." diye konuştu.

Kılıç, başarısızlıkların kendisini çok hırslandırdığını vurgulayarak, "Antrenmanları, çalışmaları artırdık. 28-29 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Açık Turnuvası'nda 81 kiloda birinci oldum. Al bayrağı dalgalandırdık ve İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bu beni çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer almak olduğunu belirten Kılıç, "Geçmişte yaşadığım sakatlıklar beni yıldırmadı. En büyük hedefim, al bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak. Hayırlısıyla alttan gelen nesillere de örnek olmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çok az kaldı. Oraya yetişeceğimi sanmıyorum ama 2024 olimpiyatlarında inşallah ülkemi çok iyi sonuçlarla temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Baba Kılıç: "Oğlumun judoya aşırı isteği vardı"

Milli sporcunun babası Cemal Kılıç, ilk başlarda derslerine yoğunlaşması için için Adnan'ı spordan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak bunun yanlış bir karar olduğunun farkına vardıklarını anlattı.

"Baktık ki engel olmanın bir anlamı yok, destek olmaya karar verdik." diyen Cemal Kılıç, "Spor yapınca insanlar daha çok efendi bir kimliğe bürünüyor. Sporun ayrı bir rehabilitasyonu var. Oğlumun judoya aşırı isteği vardı. Spor lisesine de girdi. Öğretmenlerinin desteğiyle bir yerlere geldi. Eğer çocuğun isteği varsa, bizim gibi diğer aileler de destek olsunlar. En doğrusunu yaparlar. Şu an oğlumun hem okulundan hem de spor kariyerinden memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA