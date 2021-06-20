Milli Judocumuzdan Ümitler Avrupa Kupasında Bronz Madalya
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Milli Judocumuzdan Ümitler Avrupa Kupasında Bronz Madalya

Milli Judocumuzdan Ümitler Avrupa Kupasında Bronz Madalya
Habermetre - Haberler | Toplum

Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakaları Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleştirildi.

Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakaları Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleştirildi.

27 ülkeden 139'u kadın toplam 369 judocunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Judo Kupası müsabakaları nefes kesen maçlara sahne oldu.

Milli takımımız adına 48 kiloda mindere çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocularından Şeyma Yıldırım, kıran kırana geçen mücadele sonunda İtalyan rakibini son saniyede waza-ari ile mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takımımızda yer alan diğer sporcularımız 50 kiloda Yusufcan Uzun 5'inci, Meryem İclal Arslan ise 7. oldu.

Kaynak: Habermetre

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