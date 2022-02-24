Milli judocuların Ümitler Avrupa Kupası kampı Samsun'da sürüyor

SAMSUN (AA) - Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek milli judocular, çalışmalarını Samsun'da sürdürüyor.

Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli takım teknik direktörü Sebahattin Zayimoğlu yönetiminde düzenlenen kampa 60 sporcu katılıyor.

Sabah ve akşam çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren milliler, 12-13 Mart'taki şampiyona öncesinde Zagreb'e gidecek.

Teknik direktör Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine, yeni yılın ilk kampını yaptıklarını söyledi.

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası için hazırlıklarına devam ettiklerini anlatan Zayimoğlu, "Pandemiden dolayı sezona biraz geç girebildik. Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcularımızı kampa aldık. TOHM sporcularımızla, 60 kişilik kamp kadrosuyla iyi bir antrenman ortamı oluştu. Burada antrenman performansını, Hırvatistan'da ise maç performansını göreceğiz. Ondan sonra asıl kadromuzu oluşturacağız." diye konuştu.