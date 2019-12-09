Milli judocular, yılın son organizasyonu için Çin'e gitti

09.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:08

Judo Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren Qingdao Masters 2019'da mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yılın son organizasyonunda üçer erkek ve kadın milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyona katılmak için Çin'e giden milli kafilede yer alan sporcular şöyle:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)

Kaynak: AA