Milli judocular, yılın son organizasyonu için Çin'e gitti
Judo Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren Qingdao Masters 2019'da mücadele edecek.
Judo Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren Qingdao Masters 2019'da mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yılın son organizasyonunda üçer erkek ve kadın milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılmak için Çin'e giden milli kafilede yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)