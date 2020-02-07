Milli judocular yarın Paris'te tatamiye çıkacak
Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek.
Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek organizasyona 5 kadın ve 8 erkek milli judocu katılacak.
Organizasyonda 121 ülkeden 294'ü kadın, 446'sı erkek olmak üzere toplam 740 judocu tatamiye çıkacak.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kayra Sayit (+78)
Erkekler: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız (60 kilo), Sinan Sandal (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (81 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)