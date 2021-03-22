Milli judocular, Tiflis Grand Slam müsabakaları için Gürcistan'a gitti
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Milli judocular, Tiflis Grand Slam müsabakaları için Gürcistan'a gitti

22.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:39
Milli judocular, Tiflis Grand Slam müsabakaları için Gürcistan'a gitti

Milli judocular, 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Tiflis Grand Slam müsabakalarına katılmak için Gürcistan'a gitti.

Milli judocular, 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Tiflis Grand Slam müsabakalarına katılmak için Gürcistan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik puan ve kota kazandıran organizasyona, 83 ülkeden 229'u kadın, 284'ü erkek, toplam 513 sporcu kayıt yaptırdı.

Tiflis Grand Slam'de Türkiye adına 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere 8 milli sporcu mücadele verecek.

Milli takım kafilesinde, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ile Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve 63 kiloda Habibe Afyonlu, erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda ise Cemal Erdoğan yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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