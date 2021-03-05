Milli judocular, Taşkent Grand Slam'in ilk gününü madalyasız tamamladı
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Milli judocular, Taşkent Grand Slam'in ilk gününü madalyasız tamamladı

05.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:26
Milli judocular, Taşkent Grand Slam'in ilk gününü madalyasız tamamladı

Milli judocular, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Grand Slam müsabakalarının ilk gününde madalya elde edemedi.

Milli judocular, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Grand Slam müsabakalarının ilk gününde madalya elde edemedi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları'na kota veren organizasyonun ilk gününde 2 erkek, 3 de kadın milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Moğol Ariunbold Enkhtaivan'ı yenerek bir üst tura çıktı. Akkuş bu turda Azerbaycanlı Karamat Hüseynov'a normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelenin altın skorunda mağlup oldu. Aynı sıkletteki milli sporcu Salih Yıldız da ilk turu bay geçerken, ikinci turda Tacikistanlı Abumuslim Qayumzoda'yı yendi. Yıldız üçüncü turda ise Fransız Luka Mkheidze'ye yenildi.

Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçip, ikinci turda Japon Momo Tamoki'ye mağlup oldu. 48 kiloda yarışan Gül Kader Şentürk, Portekizli Maria Siderot'a, 52 kiloda yarışan İrem Korkmaz da Brezilyalı Larissa Pimenta'ya yenilerek ilk turda turnuvaya veda etti.

Taşkent Grand Slam'in ikinci gününde yarın erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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