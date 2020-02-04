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Milli judocular, Paris Grand Slam Turnuvası'na Tiflis'te hazırlanıyor

Judo Milli Takımı, Paris Grand Slam Turnuvası hazırlıkları kapsamında Gürcistan Milli Takımı ile ikili kamp yapıyor.

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:36
Milli judocular, Paris Grand Slam Turnuvası'na Tiflis'te hazırlanıyor

Judo Milli Takımı, Grand Slam Turnuvası hazırlıkları kapsamında Gürcistan Milli Takımı ile ikili kamp yapıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Gürcistan Milli Takımı ile Tiflis'te ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Milliler, 6 Şubat'ta Paris Grand Slam müsabakaları için Fransa'ya geçecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan ortak kampta milli sporcular Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, Muhammed Mustafa Koç, Halil Çimen ve Kayra Sayit yer alıyor.

Paris Grand Slam müsabakaları, 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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