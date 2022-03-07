Milli judocular ortak çalışma kampı için Çekya'ya gitti - Haberler

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Milli judocular ortak çalışma kampı için Çekya'ya gitti

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Milli judocular ortak çalışma kampı için Çekya'ya gitti

Milli judocular, ortak çalışma kampına katılmak için Çekya'ya gitti.

Milli judocular, ortak çalışma kampına katılmak için Çekya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk kentinde bugün başlayan kampta büyük kadınlarda 8, erkeklerde 10 milli judocu yer alıyor.

Randori, dayanıklılık ve ağırlık çalışmalarını içeren kampta judocular, günde çift antrenman yapacak.

Ortak çalışma kampında Türkiye'yi kadınlarda Gül Kader Şentürk, Sıla Ersin, Hasret Bozkurt, Ayten Yeksan, Ninel Akdeniz, Fidan Ögel, Kübranur Esir ve Sebile Akbulut, erkeklerde Mihraç Akkuş, Emirhan Karahan, Ejder Toktay, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç, Vedat Albayrak, Ömer Kemal Aydın, Mihael Zgank, Mert Şişmanlar ve Münir Ertuğ temsil edecek.

Kamp, 13 Mart Pazar günü sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye, Milli, Judo, Spor, Haberler

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