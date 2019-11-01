Milli judocular, Okyanusya Açık Turnuvası için Avustralya'ya gitti
Milli judocular, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Milli judocular, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 kadın ve 6 erkek milli sporcunun yer aldığı kafile, Avustralya'nın Perth kentindeki turnuva için hava yoluyla bu ülkeye hareket etti.
Turnuva, 77 ülkeden 180 kadın ve 214 erkek judocunun katılımıyla 3-4 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Organizasyona katılacak ay-yıldızlı judocular ve müsabakaya çıkacakları tarihler şöyle:
3 Kasım Pazar :
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo)
4 Kasım Pazartesi:
Kadınlar: Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo).