Milli judocular Katar'a gitti
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Milli judocular Katar'a gitti

07.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:19
Milli judocular Katar'a gitti

Katar'ın başkenti Doha'da organize edilecek masterler müsabakalarında 2 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamide yer alacak Türkiye Milli Takımı, Doha'ya hareket etti.

Katar'ın başkenti Doha'da organize edilecek masterler müsabakalarında 2 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamide yer alacak Türkiye Milli Takımı, Doha'ya hareket etti.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) 2021 yılındaki ilk judo buluşması, Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan masterler organizasyonu olacak. Türkiye'nin 2 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edileceği müsabakalara katılacak milli takım bugün İstanbul'dan hava yoluyla Doha'ya hareket etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni yılın ilk judo buluşması öncesi olimpik kadın ve erkek judokaların hazırlık çalışmalarını Antalya ve Edirne'de sıkı antrenmanlarla tamamladıklarını ifade ederek, "Yeni yıla madalya ile başlamak, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda moral ve motivasyon kazanmak istiyoruz" dedi.Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran Doha'daki turnuvada ay-yıldızlı judogileri giyecek milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle: 11 Ocak PazartesiKadınlar: 48 kg: Gül Kader ŞentürkErkekler: 60 kg: Mihraç Akkuş12 Ocak Salı: Erkekler: 73 kg: Bilal Çiloğlu, 81 kg: Vedat Albayrak13 Ocak ÇarşambaKadınlar: +78 kg: Kayra SayitErkekler: 90 kg: Mihael Zgank, 100 kg: Mert Şişmanlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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