Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor
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Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor

Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde hazırlanıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde hazırlanıyor.

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, 28 Ekim'de Fransa'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Salihli'de gerçekleştiriyor. 5 Eylül tarihine kadar kamp çalışmalarını ilçedeki bir otelde sürdürecek olan İşitme Engelliler Milli Takım kampında Antrenörler Hakan Kapan, İzzettin Tunç ve Emine Baştağ'ın yanı sıra 8'i bayan, 11'i erkek olmak üzere toplam 19 sporcu yer alıyor.

Salihli ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Dünya Şampiyonası'na katılacak olan İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'nı Salihli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. - MANİSA

Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor
Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor
Milli judocular Dünya Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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