Milli Judocular, Avrupa Arenasında

MANİSA (Bültenler) - Avrupa Judo Federasyonu'nun (EJU) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Kupası karşılaşmaları, 12-13 Şubat tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna şehrinde düzenlenecek. 27 ülkeden 342 sporcu mücadele edeceği Avrupa Kupası'nda Milli Takımımız 29 kadın ve 23 erkek ile yer alacak. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı judocuları Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen de bu önemli organizasyonda ülkemiz adına madalya kazanmak için mücadele edecekler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen'in ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancının tam olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Kulübümüzde gösterdikleri başarılı performanslarla Milli Takım kadrosunda yer bulan sporcularımızı kutluyorum. Onların bu başarılarında emeği olan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. 27 ülkeden 342 sporcunun mücadele edeceği Büyükler Avrupa Kupası'nda Milli Takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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