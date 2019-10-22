Milli judocular Abu Dabi yolcusu
Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası, 24 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası, 24 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grand Slam serisinin 6. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren ve 104 ülkeden 603 judocunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.
Türkiye Milli Takımı'nın kadrosundaki sporcular şunlar:
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan (100 kilo)