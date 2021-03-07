Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor

07.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:00
Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor

Yunusemre Belediyespor Judo Milli Takımı Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, yeni şampiyonluklar elde etmek için var gücüyle çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor Judo Milli Takımı Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, yeni şampiyonluklar elde etmek için var gücüyle çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor'un Genç Milli Takım Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, 70 kilogramda Türkiye'yi daha iyi temsil etmek, yeni şampiyonluklar ve madalyalar kazanmak için antrenörleri gözetiminde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ümit Milli Takım forması ile şampiyonluklar elde eden Şeyda Nur Çiçek hedefinin başarılı bir sporcu olmak olduğunu ifade ederek, "Hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ise Şeyda Nur'un başarılarıyla guru duyduklarını söyledi. Kulüp Başkanı Alkan, "Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız ölçüsünde sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şeyda Nur'un bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcumuzu, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor
Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Lady Gaga Cansu Dere Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Judocu Şeyda Nur yeni şampiyonluklar hedefliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:09:47. #1.14#
title