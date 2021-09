Milli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'da kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Recep Çiftçi, başarısının mutluluğunu yaşarken bir sonraki olimpiyatlar için hedefini altın madalya olarak belirledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 26 yaşındaki Recep Çiftçi, yaklaşık 6 sene ilgilendiği güreşin ardından antrenörünün yönlendirmesiyle geçiş yaptığı judoda, olimpiyat madalyasına uzandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judoda Türkiye'ye ilk madalya sevincini yaşatan Çiftçi, yaklaşık 2 aylık bir maratonun ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan eşi Zeynep Laura Çiftçi ve 2,5 aylık oğlu Oğuz Kağan ile hasret gideriyor.

Doğuştan yüzde 50 görme kaybı bulunan Recep Çiftçi, AA muhabirine, olimpiyatlara hazırlık sürecinin güzel geçtiğini söyledi.

Olimpiyatlara iyi hazırlandıklarını vurgulayan Çiftçi, "Olimpiyatlar gerçekten çok zor bir yer. Orada insanlar performanslarını en üst düzeyde göstermek için uğraşır. Biz de orada elimizden geleni yaptık. Performansımızın en üst düzeyini gösterdik. Bronz madalya aldık. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Çiftçi, altın madalya hedefiyle olimpiyatlara gittiğini belirterek, "İstiklal Marşı'nı gerçekten çok okutmak istiyordum. Hayatta en çok istediğim şey oydu galiba. İstiklal Marşı'nı bütün ülkelerin önünde okutmak ve onların bizi ayakta dinlemesini çok istemiştim ama kısmet olmadı. Bronz madalya aldım. Çok zorlu bir yer. Bronz madalya almak bile çok zor orada." diye konuştu.

Olimpiyatlardaki atmosfere değinen Çiftçi, üzerinde baskı hissettiğini, yetkililerin kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Çiftçi, olimpiyatlardan sonra tebrik için yüzlerce kişinin telefonla aradığını, mesaj attığını dile getirerek, tanımadığı insanların bile kendisini tebrik ettiğini, bundan gurur duyduğunu anlattı.

Olimpiyat sürecinde bebeğini 2 ay göremediğini aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bebeğim 20 günlükken, ülke kotasının bana geldiği haberin aldım. Mecbur gitmem gerekiyordu. Gitmek, bebeği bırakmak gerçekten çok zordu. Bir yandan istemiyordum ama onun geleceği için ülkemiz için bunu yapmam gerekiyordu. Herkes fedakarlık yapar tabii ki… Bizim de yaptığımız en büyük fedakarlıklardan biri buydu. En büyük destekçim eşim. Her zaman bana güvendi, her zaman yanımdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Çiftçi, 2 kardeşinin güreşle ilgilendiğini ve derecelerinin bulunduğunu belirterek, kardeşlerinin de iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Güreşe 14 yaşında başladığını, 12 senelik bir spor geçmişinin bulunduğunu anlatan Çiftçi, Batman Petrolspor altyapısında 2015 yılına kadar güreştiğini kaydetti.

Çiftçi, antrenörünün kendisini judoya yönlendirdiğini aktararak, "Güreş, judoda 6 senelik bir çalışmayla iyi yerlere gelmemi sağladı. Tabii ki bunun altyapısı biraz güreşten de geliyor. Onun da etkisi var. Kesinlikle iyi ki judo yapmışım." dedi.

"6 sene içinde olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak gerçekten zor"

Judo serüveninin 2015 yılında başladığını dile getiren Çiftçi, aynı yıl Güney Kore'de müsabakalara katıldığını ve tecrübesizliği nedeniyle yenildiğini ifade etti.

"O yenilgi beni gerçekten güçlendirdi." diyen Çiftçi, 6 ay sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını ve Avrupa'daki ilk madalyasını elde ettiğini anlattı.

Çiftçi, madalya kazanmaya başladıktan sonra başarılarının artığını aktararak, "Bronz madalya beni daha çok tetikledi. 2024 olimpiyatlarına daha ciddi bir şekilde gideceğim, orada kesinlikle en kötü ihtimal final düşünüyorum. Birinci amacım İstiklal Marşı'nı okutmak ve altın madalya kazanmak. 6 sene içinde olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak gerçekten zor ama ben de çok çalıştım. Bu madalya benim için çok önemli ama bu madalyanın gerçek sahibi kesinlikle eşimdir." diye konuştu.

"Hem oğlumuz hem de ülkemiz için verdiği sözü tuttu"

Zeynep Laura Çiftçi de eşinden ilk defa ayrı kalmadığını, eşinin sürekli kamplara katıldığını belirtti.

Olimpiyatları heyecanla takip ettiğini anlatan Çiftçi, "Alıştık ama bu 2 ay zordu çünkü bebeğimiz doğdu. Recep'in ailesi burada olduğu için bana çok yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca Recep her gün arıyordu. Madalya kazandı; hem oğlumuz hem de hem ülkemiz için verdiği sözü tuttu. İlk duyduğumuzda çok mutlu oldum. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, İngiltere'de yaşayan ailesinin de damatlarının başarılarından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, eşinin büyük başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay