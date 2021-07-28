Milli judocu Mihael Zgank yarı finalde

Milli judocu Mihael Zgank, 90 kg çeyrek finalinde Hollandalı rakibi van T END Noel'i yenerek Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi.

Milli judocu Mihael Zgank, 90 kg çeyrek finalinde Hollandalı rakibi van T END Noel'i yenerek Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli judocu Mihael Zgank, adını yarı finale yazdırdı. Zgank, ilk maçında Kübalı Ivan Felipe Silva'yı yenmişti. İkinci müsabakasında ABD'li Colton Brown karşısında da hata yapmayan Mihael Zgank, 90 kg çeyrek finalinde Hollandalı van T END Noel'i de mağlup etti ve yarı finale kaldı.

Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel ile karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı