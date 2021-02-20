Milli judocu Kayra Sayit, olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor Açıklaması

Milli Judocu Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kayra Sayit ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Huysuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olan Kayra'nın 3 yıldır Ordu adına yarıştığını belirtti.

Kayra'nın daha önce katıldığı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandığını, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olduğunu anlatan Huysuz, sporcunun, en son Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanarak olimpiyat kotasını garantilediğini vurguladı.

Huysuz, Kayra Sayit'in şu anda yaptığı hazırlıkların gayet iyi gittiğini aktararak, "Netice olarak bizim en büyük hedefimiz bu yıl olimpiyat. Çünkü Kayra'nın önceki olimpiyatlarda beşinciliği vardı. Ama bu olimpiyatta inşallah hem Ordu'ya hem de ülkemize bir madalya kazandırmasını hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç ise olimpiyatlarda judo branşında Türkiye'nin en önemli madalya umutlarından birinin de Kayra Sayit'in olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genç, "Kayra ülkemizin olimpiyatlarda madalya kazandıracak en önemli sporcularından birisi. İnşallah çalışmalarına en güzel şekilde devam eder, bizler de Ordu olarak sporcumuzun yanındayız." diye konuştu.

"Herkes gibi ben de şampiyon olmak istiyorum"

Milli sporcu Kayra'da hedefi olan olimpiyatlara hazırlandığını belirterek, yine kamp için 10 günlüğüne Özbekistan'a gideceğini ve ardından Antalya ve Portekiz'de yapılacak turnuvalara katılmayı planladığını anlattı.

Kayra Sayit, olimpiyatlar için sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayarak, "Olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. Tabii ki herkes gibi ben de şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Genç, sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.

Federasyon Başkanı Huysuz ve sporcu Kayra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli