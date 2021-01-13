Milli judocu Kayra Sayit, Doha Masterler turnuvasında bronz madalyanın sahibi oldu
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Milli judocu Kayra Sayit, Doha Masterler turnuvasında bronz madalyanın sahibi oldu

13.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:14
Milli judocu Kayra Sayit, Doha Masterler turnuvasında bronz madalyanın sahibi oldu

Katar'ın başkenti Doha'da son gün tatamiye çıkan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit bronz madalya elde ederken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank 5'inci oldu.

 

Katar'ın başkenti Doha'da son gün tatamiye çıkan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit bronz madalya elde ederken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank 5'inci oldu.Judoda Doha Masterler müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit 2021 yılının madalya açılışını bronz madalya ile başlattı. Katar'ın başkenti Doha'da yılın ilk judo buluşmasında son gün tatamiye çıkan erkekler 90 kilodaki milli judocu Mihael Zgank sıkletinde beşinci oldu.Kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Fransız Anne Fatoumata M Bairo'u ipponla (3 shido), çeyrek finalde Brezilyalı Beatriz Souza'yı da ipponla yenen Kayra Sayit, yarı finalde Fransız Romane Dicko'ya yenildi. Güney Koreli Hayun Kim ile karşılaşan milli judocu, altın skorda waza-ari puanıyla rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ilk maçında Avustralyalı Harrison Cassar' waza-ari puanıyla ikinci turda Fransız Axel Clerget'in altın skorda ipponla yendi. Milli judocu, Özbek Davlat Bobonov ile yaptığı çeyrek final müsabakasında normal süreyi karşılıklı waza-ari puanlarıyla 1-1 tamamladı. Altın skorda rakibini ippon (3 shido) ile yenen Zgank, yarı finalde Gürcü Beka Gviniashvili'ye, bronz madalya mücadelesinde Gürcü Lasha Bekauri'e yenildi ve sıkletinde beşinci oldu. 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk turda Rus Arman Adamian'a altın skorda yenildi.

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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