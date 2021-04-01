Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında ilk gün mücadeleleri tamamlandı

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde Türk sporculardan Gülkader Şentürk bronz madalya alırken, Zeliha Cinci ile Salih Yıldız ise beşinci oldu.

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde Türk sporculardan Gülkader Şentürk bronz madalya alırken, Zeliha Cinci ile Salih Yıldız ise beşinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuvada, bronz madalya mücadelesinde 52 kiloda Zeliha Cinci, Polonyalı Aleksandra Kaleta'ya, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise Fransız Romaric Wend-Yam Bouda'ya yenildi. Cinci ile Yıldız, sıkletlerinde beşincilik elde etti.

Günün diğer karşılaşmalarında Ebru Şahin (48) repesajda, Muhammed Demirel (66) üçüncü turda, Sıla Ersin (48), İrem Korkmaz, Eda Karademir (52), Hasret Bozkurt (57), Emirhan Karahan, Berat Bahadır ve Mihraç Akkuş (60) ikinci turda, Hanife Özcan (48), Buketnur Karabulut (52), Ezgi Karademir, Ayşe Nur Tunca (57), Ejder Toktay, Talha Büyükeser (66) ilk turda rakiplerine mağlup oldu.

İlk gün Gülkader Şentürk'ün kadınlar 48 kiloda üçüncülüğü elde edip bronz madalya kazandığı organizasyona, yarın kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde 73 ve 81 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

48 kilo:

1- Francesca Milani (İtalya)

2- Francesca Giorda (İtalya)

3- Gülkader Şentürk

3- Shira Rishony (İsrail)

52 kilo:

1- Diyora Keldiyorova (Özbekistan)

2- Estrella Lopez Sheriff (İspanya)

3- Gilli Kohen (İsrail)

3- Aleksandra Kaleta (Polonya)

57 kilo:

1- Christa Deguchi (Kanada)

2- Jessica Klimkait (Kanada)

3- Julia Kowalczyk (Polonya)

3- Tongjuan Lu (Çin)

Erkekler

60 Kilo:

1- Jorre Verstraeten (Belçika)

2- Walide Khyar (Fransa)

3- Yung Wei Yang (Çin Taipei)

3- Romaric Wend-Yam Bouda (Fransa)

66 kilo:

1- Hifumi Abe (Japonya)

2- Alberto Gaitero Martin (İspanya)

3- Murad Chopanov (Rusya)

3- Nijat Shikhalizada (Azerbaycan)

Antalya Grand Slam 2021 müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden