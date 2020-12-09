Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:42
Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından Gülkader Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından Gülkader Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen milli judocu Gülkader Şentürk, "Spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Ankarasporlu futbolcu Beykan Şimşek'in günlük antrenmanlarını evinde gerçekleştirmesini konu alan fotoğrafını oyladı.

Milli judocu Gülkader Şentürk bu fotoğrafa ilişkin "Spor kategorisinde evde spor yapan gencin fotoğrafına oyumu verdim çünkü bu fotoğrafta ben kendimi gördüm. Virüs nedeniyle evde kaldığımız dönemlerde ben de bu şekilde antrenmanlarıma devam etmiştim." değerlendirmesini yaptı.

Gülkader Şentürk, "Yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı "Suudi Arabistan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem'i Şerif'e (Mescid-i Harem) her türlü ziyareti durdurdu" konulu fotoğrafına oyunu verdi.

Bu fotoğrafı tercih etmesine yönelik de milli sporcu, "Yaşam kategorisinde Müslümanların kıblesi olan Kabe fotoğrafına oyumu verdim. Beni çok etkiledi, fotoğrafta Mescid-i Harem'de ziyaretçi yok ve etrafında tavaf durmuş vaziyette bunun nedeni koronavirüs salgınıydı. Umarım bu virüs hemen yok olur ve bir daha asla Kabe'mizin etrafında tavaf durmaz." dedi.

Milli judocu Gülkader Şentürk, "Haber" kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" adlı ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen kentlerden New York'ta Brooklyn Hastanesi çıkışında bir doktorun yorgun halde oturmasını konu alan fotoğrafına oyunu kullandı.

Milli judocu Gülkader Şentürk bu fotoğrafla ilgili de "Haber kategorisinde yerde oturan sağlıkçımızın olduğu fotoğrafa oyumu verdim çünkü bildiğiniz üzere koronavirüsle mücadele ediyoruz ve sağlıkçılarımız gözünü kırpmadan gece gündüz kendilerini riske atarak çalışıyorlar. Hepsi bizim sağlımız için, ülkemizin sağlığı için çalışıyor, o yüzden en etkilendiğim fotoğraf oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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