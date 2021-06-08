Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu
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Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu mücadele verdi. Çiloğlu, bronz madalya maçında Özbek rakibi Khikmatillokh Turaev'i mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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