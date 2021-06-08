Milli judocu Bilal Çiloğlu Dünya üçüncüsü
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Milli judocu Bilal Çiloğlu Dünya üçüncüsü

Milli judocu Bilal Çiloğlu Dünya üçüncüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya mücadelesinde Özbek Khikmatillokh Turaev'i waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya mücadelesinde Özbek Khikmatillokh Turaev'i waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.

Çiloğlu, ilk turda Bahamalı Andrew Munnings'i (3 shido) ile ikinci maçında Moldovalı Petru Pelivan'ı bitime 15 saniye kala, üçüncü turda Bulgar Mark Hristov'u (3 shido) ipponla yenerek çeyrek finale kaldı. Judocu bu turda Azerbaycanlı Hidayat Heydarov'u waza-ari puanıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çiloğlu bu turda Gürcü Lasha Shavdatuashvili'ye altın skorda yenildi ve bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev'le karşılaştı. Rakibini waza-ari puanıyla yenen milli judocu dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Aynı sıkletteki Bayram Kandemir ise ilk turda Kosta Rikalı Julian Sancho karşısında 1-0 (waza-ari) geriden gelerek rakibini ipponla yendi. Kandemir, ikinci turda 2017 dünya şampiyonu Japon Soichi Hashimoto'ya yenildi.

Şampiyonanın yarın dördüncü gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç müsabakaya çıkacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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