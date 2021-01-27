Milli judocu Bilal Çiloğlu ameliyat oldu
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Milli judocu Bilal Çiloğlu ameliyat oldu

27.01.2021 21:44 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:48
Milli judocu Bilal Çiloğlu ameliyat oldu

Katar'da yapılan masterler müsabakasında elinden hafif sakatlık yaşayan olimpiyat kadrosunda yer alan milli judocu Bilal Çiloğlu, Ankara'da başarılı bir operasyon geçirdi.

Katar'da yapılan masterler müsabakasında elinden hafif sakatlık yaşayan olimpiyat kadrosunda yer alan milli judocu Bilal Çiloğlu, Ankara'da başarılı bir operasyon geçirdi.

Ocak ayının ikinci haftasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan masterler müsabakasında hafif sakatlık geçiren, 73 kiloda olimpiyat kadrosunda yer alan Bilal Çiloğlu, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Hacettepe Üniversitesi ortopedi bölümünde Doç. Dr. Gazi Huri'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yaşadığı sakatlıktan kurtulan milli judocunun tedavi süreci başladı. 

Federasyonun tüm imkanları doğrultusunda başarılı bir ameliyat geçiren Bilal Çiloğlu, kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak tatamiye dönmek istediğini belirterek, "Başta federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, tekrar eski gücüme kavuşacak ameliyatı yapan hocamıza ve bana destek olanlara teşekkür ediyor, olimpiyat sürecine kadar başarılı sonuçlar almak için hırs ve azmimi kaybetmeyeceğim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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