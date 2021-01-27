Milli judocu Bilal Çiloğlu, ameliyat edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli judocu Bilal Çiloğlu, ameliyat edildi

27.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:17
Milli judocu Bilal Çiloğlu, ameliyat edildi

Katar'daki Doha Masterler Judo Turnuvası'nda elinden hafif bir sakatlık yaşayan milli sporcu Bilal Çiloğlu, Ankara'da ameliyat edildi.

Katar'daki Doha Masterler Judo Turnuvası'nda elinden hafif bir sakatlık yaşayan milli sporcu Bilal Çiloğlu, Ankara'da ameliyat edildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 73 kiloda olimpiyat kadrosunda yer alan Bilal Çiloğlu, 11-13 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen turnuvada hafif sakatlık geçirdi.

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi Bölümü'nde Doç. Dr. Gazi Huri tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilen milli sporcunun tedavi süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Çiloğlu, kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak tatamiye dönmek istediğini belirterek, "Başta federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, tekrar eski gücüme kavuşturacak ameliyatı yapan hocamıza ve bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Tedavimin ardından inşallah hızla çalışmaya başlayacağım. Olimpiyat sürecine kadar başarılı sonuçlar almak için hırs ve azmimi kaybetmeden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Bağcılar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli judocu Bilal Çiloğlu, ameliyat edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:39:08. #1.15#
title