Milli judocu Bilal Çiloğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye'ye 24 yıl sonra 2018 Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye'ye 24 yıl sonra 2018 Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli judocu Bilal Çiloğlu yaptığı açıklamada, "Milli mücadele yıllarında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla yola çıkmış Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansına ve çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak