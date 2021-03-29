18 yaşındaki milli cimnastikçi Burçak Şenman'ın madalya ve kupa koleksiyonu

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli takım sporcusu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli takım sporcusu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman çocukken çok hareketli ve yaramaz olduğunu belirterek, "Annem, 'kızım enerjisini atıp, sakinleşsin' diyerek spora göndermiş. Cimnastikte yetenekli olduğumu ise antrenörlerim keşfetti" dedi.

Manisa'da henüz 3 yaşındayken annesinin 'kızım çok hareketli, enerjisini atsın' diyerek spora başlattığı Burçak Şenman, 18 yıllık hayatına 32 madalya ve 14 kupa sığdırdı. Ailesinin Manisa'dan İzmir'e yerleşmesiyle birlikte Şenman'ın henüz 7 yaşındayken profesyonel spor hayatı başladı. Cimnastikteki yeteneğiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çeken Şenman, 11 yaşında milli takıma seçildi. Çalışmalarını özel bir spor kulübünde sürdüren Şenman, "Her gün 8 saat antrenman yapıyorum. Spor, ders başarısını da artırıyor. Milli takımda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımı disiplin içinde sürdürüyorum" dedi.

"AİLEDE TEK SPORCUYUM"Sporun bütün hayatını düzenlediğini kaydeden Burçak Şenman, okul başarısını da artırdığını ifade etti. Sporun yanı sıra eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nda sürdüren Şenman, "Spor, hayatımın vazgeçilmezi. Ailede tek sporcu benim. Ancak bugüne kadar sürekli ailem destek oldu. 3 yaşında hobi olarak başladığım cimnastikte yeteneğim olduğunu ve bu noktalara gelebileceğimi hiç kimse tahmin etmiyordu. Antrenörlerim cimnastikteki yeteneğimi keşfedince bu noktaya gelebildim. Spor ve eğitim hayatımı tamamlayan iki vazgeçilmezim" diye konuştu.BAŞARILARLA DOLU BİR ÖMÜRProfesyonel spor hayatına pek çok madalya sığdıran Burçak Şenman son olarak geçen 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Çok sayıda yarışmaya katılan Şenman, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda milli takım ile birincilik elde etti. Milli sporcu 2019'da Türkiye birinciliğine ulaştı. Şenman'ın Uluslararası Ritmik Cimnastik Çevrim İçi Şampiyonası'nda da birinciliği bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı