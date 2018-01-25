Milli İttifaka MHP'li Kürt Yöneticilerden Destek

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Kürt kökenli ilçe başkanlarıyla beraber ortak basın toplantısı düzenleyerek, milli ittifaka destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl binasında gerçekleşen basın toplantısında Kürt kökenli İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, eski Belediye Başkanı ve MHP İl Başkan Yardımcısı Bekir Yağız ile Şehitkamil İlce Başkanı Aziz Yücel, Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Son günlerde gündeme gelen yerli ve milli ittifaka Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği konusundaki iddialara tepki gösteren Taşdoğan, "Bugünkü basın toplantımızı Kürt kökenli ilçe başkanlarımla birlikte yapacağım. Son günlerde yerli ve milli ittifaka Kürt kökenli vatandaşların oy veremeyeceği iddiaları ortaya atılmıştır. Partimizi Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışanlara Başbuğ Alparslan Türkeş'in sözlerini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Başbuğ, 'Biz ne kadar Türksek onlar da o kadar Türktür, onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz. Kız alıp kız vermişiz, etle tırnak gibiyiz. Kürtler bizim öz kardeşimizdir' diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimize verdiğimiz önemi sonuna kadar vurgulamıştır. MHP'de insanlarımızı etnik kökene göre değil, vatan sevdasına göre kıymetlendiririz. Kürt kökenli kardeşlerimiz değil MHP'ye oy vermek, her türlü görevi de almışlardır. Kürt-Türk kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

"6 bin 317 MHP'li orduya destek için hazır"

Taşdoan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terörden temizlenmesinin ardından, Afrin operasyonu gündeme gelmişti. Terör yuvasına dönen Afrin'in PKK/PYD'den temizlenmesi için düğmeye basıldı. Bugün operasyonun 6'ncı günündeyiz. İhtiyaç olması durumunda 6 bin 317 kişi Gaziantep'ten bu bölgeye gitmeye her zaman hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP