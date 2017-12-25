Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak Milli İstihdam Seferberliği'ne taahhüt edilenden daha fazla katkıyı sunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını, seferberliğin ikinci fazının da gerek Kocaeli gerekse Türk iş dünyası için önemli bir eşik olduğunu ifade etti.



Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "İstihdam Şurası"nda başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği"nin ikinci fazı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, Kocaeli iş dünyası olarak yeni hedeflerin hayata geçirilmesi, teşviklerin üst düzeyde kullandırılması için kararlılıkla çalışılacağını vurguladı.



Başkan Bulut açıklamasında, "Odamız ve şahsımın da bizzat katılarak yakından takip ettiği 'İstihdam Şurası'nda, 'Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazının başlatıldığı ifade edilerek bu kapsamda uygulanacak yeni istihdam teşvikleri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır. Milli İstihdam Seferberliği ikinci fazına hazırız." ifadelerini kullandı.