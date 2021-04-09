Milli İrade Platformu'ndan emekli amirallerin bildirisine tepki

Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin gece yarsı yayınladığı bildiriye Ayasofya Kebir Cami Şerifi'ndeki cuma namazı sonrası tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin gece yarsı yayınladığı bildiriye Ayasofya Kebir Cami Şerifi'ndeki cuma namazı sonrası tepki gösterdi. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Dahili ve harici bedhahlar ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "Bin gider bin döneriz ama zaferle döneriz" denildi.

104 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayımlamasının ardından tepkiler gelmeye ediyor. Bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Milli İrade Platformu, bazı emekli amirallerin açıklamasına, Ayasofya Kebir Cami Şerifi'ndeki cuma namazı sonrası basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Platform adına basın açıklamasını yapan İbrahim Nabi Selçuk, "Bizler vatan nöbetimizin başındayız. Bu aziz millet tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak olanlar bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlar ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bedhahlar ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde "Bin gider bin döneriz ama zaferle döneriz" dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri sessizce dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı