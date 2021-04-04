Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Milli İrade Platformu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Milli İrade Platformu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyenlerin, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama "cüretine ve hadsizliğine" kalkıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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