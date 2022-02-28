Milli İrade Platformu 28 Şubat'ı protesto etti

Milli İrade Platformu üyeleri tarafından 28 Şubat Postmodern Darbe'nin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

25 Şubat Postmodern Darbesi'nin 25. yıldönümünde, Afyonkarahisar Milli İrade Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Taş Medrese'de gerçekleştirilen basın açıklamasına yoğun katılım oldu. Milli İrade Platformu Adına Önder İmam Hatipler Dernek Başkanı Şuayip Çiğdem yaptığı açıklamada, Milli İrade Platformu olarak, 28 Şubat darbesini unutmadıklarını ve genç nesillere de unutturmayacaklarını belitti. Çiğdem konuşmasına şöyle devam etti:

"28 Şubat 1997 tarihinde bir kısım medya, asker, işadamı, STK, yargı mensubu ve siyasilerce güya demokrasiye balans ayarı veriyoruz' diye demokrasiye gem vurulmuştur. 25 yılı geride bırakan ve 'post-modern' darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci hakka tapan milletimizin İstiklal Marşı'nda dile getirilen inanç değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüğe karşı "dahili ve harici bedhahlar" tarafından açılan "Topyekün Savaş"tır. Ankara sokaklarında yürütülen tanklar, baskılar, zulümler, banka hortumlamaları, faili meçhul cinayetler, sahtekarca oynanan tiyatrolar, ve ekonomimize verdiği yaklaşık 400 milyar dolarlık zararla hatırlıyoruz 28 Şubat'ı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen darbecilerin bu isteklerinden hala vazgeçmediklerini biliyor ve her türlü darbenin karşısında olduğumuzu deklare ediyoruz. Milli İrade Platformu olarak, 28 Şubat darbesini unutmadık ve genç nesillere de unutturmayacağız." - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel