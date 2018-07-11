'Milli İrade Destanı' Unutulmayacak

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan '15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi', Tarihi Belediye Binası önündeki Açık Hava Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu. Sergi, Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla, 15 Temmuz'da yaşananları bir kez daha gözler önüne seriyor.

"ANLAMLANDIRAMIYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergideki fotoğrafları ilgiyle inceleyen ve acılı güne dair anekdotları paylaşan Başkan Aktaş, Türkiye'nin 2 yıl önce çok ciddi bir sıkıntı atlattığını söyledi.

Halkın duyarlılıkla çıktığı meydanlarda, Türk Bayrakları ile ülkesini savunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu sayede olası olumsuzlukların önüne geçildiğini belirterek, "Anlamlandıramıyoruz. Milletin parasıyla alınmış silahlarla, milletin okullarında okumuş, bu devletten rütbe ve makam almış kişiler, bu milletin evlatlarına silah sıktı, bomba attı" dedi.

"MİLLET OYUNA GELMEDİ"

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerde anormal derece sıkıntılar yaşandığını anlatan Başkan Aktaş, "Bu millet oyuna gelmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet' çatısı altında toplanan millet, birlik ve beraberlik içerisinde durdu, Türkiye bu önemli sorunu hep birlikte atlattı ama 251 vatan evladı şehit oldu. 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe kalkışmasının, bu neslin hafızalarından çıkması mümkün değildir" dedi.

"ÜLKENİN HUZURUNA VE İSTİKRARINA DARBE VURMAK İSTEDİLER"

Başkan Aktaş, Türkiye tarihine damgasını vuran sıkıntılardan örnekler vererek, "Türkiye'de güzel giden gelişmeler ile birlik ve beraberlik vardı. Birileri, hain emellerine ulaşmak adına bu ülkenin huzuruna ve istikrarına, farklı açılardan kuşatmalar yaparak, darbe vurmaya çalışmışlardır. Ama bu ülkenin evlatları bu ülkeye sahip çıktı" diyerek 15 Temmuz'da yaşananların Çanakkale ruhunu yeniden yaşattığına işaret etti.

"15 TEMMUZ, CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDANDIR"

O dönem İnegöl Belediye Başkanı olduğunu ve 15 Temmuz'da yaşananlara karşı, her görüşten vatandaşın aynı ortamda ülkesine sahip çıktığını ifade eden Başkan Aktaş, "O gün birçok kişinin birlik ve beraberlikle sıkıntıların aşılacağına inandığına şahit oldum. Amacımız, bu anları unutturmamaktır. 15 Temmuz sıradan bir olay değil, Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu milletin birliğinin ve beraberliğinin resmidir, 15 Temmuz. Bu yüzden 15 Temmuz'u unutmadık unutmayacağız" ifadesiyle kentte bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

15 TEMMUZ PROGRAMLARI

Bursa'da 5 gün sürecek programların Bursa Teknik Üniversitesi'nde '15 Temmuz'dan Günümüze Başkanlık Sistemi' konferansıyla başladığını anlatan Başkan Aktaş, etkinlikler kapsamında Tarihi Belediye Binası Önü, Beşevler Parkı, Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı ve Gemlik'te sergiler açılacağını söyledi.

Sergilerde Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla 15 Temmuz'da yaşananların bir kez daha gözler önüne geleceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bir diğer açık hava sergimiz de Fevzi Çakmak Caddesi'nde olacak. Burada da Basın İlan Kurumu işbirliği ile hazırladığımız yerel ve ulusal yayın organlarında yer alan gazete manşetleri sergilenecek. '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları kapsamında perşembe ve cuma günü Atıcılar Spor Kompleksi'nde okçuluk müsabakaları yapılacak. Cuma günü, 15 Temmuz Şehitleri anısına Ürünlü kamp alanında fidan dikimi yapılacak, 14 Temmuz Cumartesi günü Merinos'ta, şehit yakınları ve gazilerimiz ve aileleri onuruna verilecek yemekte bir araya geleceğiz. 15 Temmuz Pazar günü de lisanslı dağcılara yönelik 'Demokrasi Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı', satranç turnuvası, yüzme müsabakaları ve Uludağ Zirve Tırmanışı gerçekleştirilecek. Hamitler ve Pınarbaşı şehitlikleri ziyaret edilerek Kur'an tilaveti yapılacak. Öğle namazını müteakip Ulucami'de mevlit ve hatim gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

'DEMOKRASİ VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ'

Başkan Aktaş, Nilüfer, Osmangazi ve Yunus Emre gençlik merkezlerinde de 15 Temmuz Şehitler filminin gösterileceğini anlatarak, "15 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Heykel Valilik önünden Demokrasi Meydanı'na, 'Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliklerde Kur'an tilaveti, belgesel gösterimi, Mehteran Takımı ile gazeteci ve yazarların 15 Temmuz ile ilgili konuşmalarını takip edeceğiz. Etkinliklerimiz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece meydanda olacağız" dedi.

Başkan Aktaş, sabaha kadar belirli aralıklarla metro ve otobüslerin de çalışacağını ifade ederek, "15 Temmuz darbe kalkışmasının üzerinden 2 yıl geçti. Güzel ülkemiz üzerinde geçmişte de, 15 Temmuz'da da emelleri ve hedefleri olanlar vardı. Allah'a şükür muvaffak olamadılar. Bu milletin birlik ve beraberliğini hiç kimse bozamayacaktır" açıklamasını yaptı. Başkan Aktaş, konuşmasının ardından da AK Parti Bursa İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan ile birlikte '15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.