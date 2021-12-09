Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Z Kütüphanesi Açıldı

Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Z Kütüphanesi AçıldıMilli İrade Anadolu Lisesi'nde Z Kütüphanesi açıldı Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Kayapınar İlçesindeki Milli İrade Anadolu Lisesi'nde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Kütüphane'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Daha önce Kayapınar ilçesindeki çeşitli okullarda 55 tane Z Kütüphane yaptırdıklarının altını çizen Koç, Bu yıl içerisinde 9 Z kütüphane yapacaklarını söyledi. Eğitim dostu Kayapınar Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri tüm hızıyla sürüyor. Daha önce ilçede 55 Z Kütüphane yaptıran Kayapınar Belediyesi, bu yıl da 9 Z kütüphanesi daha yapıyor. Z Kütüphanelerinden bir tanesi bugün Kayapınar ilçesindeki Milli İrade Anadolu Lisesi'nde açıldı. Açılışa Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Milli İrade Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri ile öğrencileri katıldı. Kütüphane açılışını yapan Başkan Vekili Koç, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi. Z Kütüphane açılışı sonrası Başkan Vekili Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ak, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kütüphanede 15 dakika kitap okudu. Kütüphane açılışı için için yapılan pastayı kesen Başkan Vekili Koç, okulu ziyaret etti.

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