Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor
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Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor

29.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:45
Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor

Konya'da lisede öğrenim gördüğü dönemde rehber öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı salon hokeyinde milli formayı giyen 20 yaşındaki Abdullah Ensar Turna, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Konya'da lisede öğrenim gördüğü dönemde rehber öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı salon hokeyinde milli formayı giyen 20 yaşındaki Abdullah Ensar Turna, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Abdullah Ensar Turna'nın hayatı, genç yaşlarda tanıştığı salon hokeyi sayesinde değişti.

Daha önce adını bile duymadığı hokeyle 15 yaşındayken tanışan Abdullah Ensar Turna, bu branşta kısa sürede önemli mesafeler katedip milli sporcu oldu.

Ter döktüğü hokeyde, arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atarak 5 yılı geride bırakan Abdullah Ensar Turna, kariyerinde iki kez "Avrupa'nın en iyi kalecisi" unvanını elde etti.

Abdullah Ensar Turna, 2016 yılında 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydi, aynı sene Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla en iyi kaleci ödülüne layık görüldü. Milli sporcu, 2018'de Konya'da düzenlenen Hokey Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nda da "Avrupa'nın en iyi kalecisi" seçildi.

Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı'nın kalecisi olarak spor hayatına devam eden Abdullah Ensar Turna, gözünü "Dünyanın en iyi kalecisi" unvanına çevirdi.

"Bir sonraki hedefim 'dünyanın en iyi kalecisi' seçilmek"

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da ter döken Abdullah Ensar Turna, AA muhabirine, salon hokeyinde elde ettiği başarıları anlattı.

Hokeye lisede öğrenim gördüğü dönemde rehber hocasının sayesinde başladığını belirten Abdullah Ensar Turna, "Ben futbol oynamak istemiştim ancak rehber hocam, benden iyi kaleci olacağını düşünerek hokey kaleciliğine yönlendirdi. 15 yaşında bu spora başladım ve yaklaşık bir yıl sonra milli takıma seçildim." diye konuştu.

Abdullah Ensar Turna, hokeyin zor bir spor olduğunu, ne kadar korumalı kostüm giyse de ilk başlarda top ayağına ya da koluna geldiğinde canının çok yandığını söyledi.

Zaman zaman topun vücudunda morluklar oluşturduğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden ben de ağlardım. Tabii bir de bunun eve gitme boyutu vardı. İlk zamanlar eve kolum bacağım mor gidince annem dayanamıyordu ve 'Oğlum ne oldu, oğlum yapma bu sporu' gibi şeyler söyledi. Tabii çok bilinen bir spor olmayınca da fazla önemsemiyorlardı. Ama başarı geldikçe ve milli takıma gittikçe annem ve babam da sürekli arkamda durdu. Her zaman beni desteklediler. Her zaman vatan ve bayrak sevgisi için daha fazlasını yapabileceğim konusunda beni telkin ettiler. Ailem yanımda olduğu sürece kendime güvenim arttı."

Abdullah Ensar Turna, salon hokeyine başladığında ilk hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu belirterek, bir yıl gibi kısa bir sürede bu hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Daha sonra Avrupa'nın en iyi kalecisi ödülünü almayı kendisine hedef koyduğunu belirten genç sporcu, "Onu da gerçekleştirdim, hem de iki defa. Şimdi sırada 'Dünyanın en iyi kalecisi' seçilmek var. İnşallah bunu da gerçekleştirip ardından da ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor
Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor
Milli hokeyci Abdullah Ensar Turna, Avrupa'dan sonra dünyanın da en iyisi olmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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