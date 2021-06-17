Milli heyecan İnegöl'de yaşandı
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Milli heyecan İnegöl'de yaşandı

Milli heyecan İnegöl'de yaşandı
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Belediye Başkanı Alper Taban, EURO 2020 grup müsabakaları kapsamında Galler ile karşılaşan milli takımızın zorlu maçını Baraka Kafede gençlerle birlikte izledi.

A Milli Futbol takımı EURO 2020 grup müsabakaları kapsamında Çarşamba akşamı Galler ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan milliler, Galler karşısında da 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

MİLLİ HEYECAN İNEGÖL'DE DE YAŞANDI

Millilerin heyecanına ortak olmak isteyen İnegöl Belediyesi, zorlu karşılaşma öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Alper Taban ile birlikte milli heyecana ortak olmak isteyen tüm vatandaşlar Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Baraka Kafeye davet edildi. Maç öncesi Türk Bayraklarıyla süslenen salon hazır hale getirildi. Gençlerin ağırlıklı olduğu 50 dolayında vatandaş ile Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk, parti yöneticileri ve bazı meclis üyeleri milli heyecana ortak oldu.

MİLLİ TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ

Maç öncesi kafede küçük bir taraftar Başkan Taban'a çiçek takdim etti. Küçük taraftar, maçı da Başkan Taban ile aynı masada izledi. Heyecanın doruk noktalara ulaştığı 90 dakika sonunda millilerimiz Galler'e 2-0 mağlup olsa da Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu akşam Galler maçını vatandaşlarımızla birlikte izleyelim, milli heyecanı birlikte yaşayalım istedik. Mağlup olduk ancak, inşallah İsviçre maçından galip ayrılarak Euro 2020'ye devam ederiz. Yense de yenilse de bizler milli takımımızın, ay yıldızlı formanın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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