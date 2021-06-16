Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret
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Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret

Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de altyapıdan yetişip şuanda hentbol süper lig ve milli takımda oynayan hentbolcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayseri'de altyapıdan yetişip şuanda hentbol süper lig ve milli takımda oynayan hentbolcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Hentbolda Beşiktaş, Aksaray gibi takımlarda mücadele eden sporcular kendilerini yetiştiren Antrenör Levent Kaya ile İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'den yetişen ve başarılarıyla göz dolduran sporcuları gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, sporculara başarı temennisinde bulundu. Öte yandan, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Çakıcı ve İl Müdürü Kabakcı, gençlik için yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Başkan Çakıcı ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret
Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret
Milli hentbolcular ve İmam Hatip Mezunları'ndan Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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