Milli haltercilerden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 15 madalya

Milli halterciler, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Milli halterciler, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda podyuma çıkan milli sporculardan 15 yaş altı kadınlar 50 kiloda Naime Yaren Baydemir, koparmada 73 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ile altın madalya alarak toplamda 166 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu. Naime Yaren bu sonuçla silkme ve toplamda aldığı dereceyle Avrupa rekoru kırmış oldu. Aynı kiloda yarışan milli sporcu Mislina İlhan ise koparmada 69 kilo ile 5'inci, silkmede 86 kilo 4'üncü oldu.

15 yaş altı erkekler 61 kiloda Özbay Çetin koparmada 91 kilo, silkmede de 110 kilo ile 5'inci sırayı alarak toplamda 201 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu. Aynı kiloda yarışan Eray Çaylak ise müsabakaları koparmada 90 kilo ile 6'ıncı, silkmede 111 kilo 4'üncü sırada tamamlayarak toplamda 201 kilo ile 5'inci oldu.

17 yaş altı erkekler 55 kiloda Yasin Erdoğan koparmada 100 kilo ile altın, silkmede 119 kilo gümüş, toplamda 219 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan Mustafa Eliş ise koparmada 98 kilo ile gümüş, silkmede 117 kilo ile bronz madalya alarak toplamda 215 kilo ile Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

17 yaş altı erkekler 61 kiloda Kaan Kahriman koparmada 122 kilo ile altın, silkmede 119 kilo ile gümüş madalya, toplamda 257 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kiloda yarışan Emre Altıntaş ise koparmada 113 kilo ile bronz, silkmede 125 kilo ile 5'inci sırayı alarak toplamda 238 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye'yi 20'si kız, 20'si erkek 40 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 27 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu