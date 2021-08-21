Milli haltercilerden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 4 gümüş madalya

Milli halterciler, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Milli halterciler, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 24 ülkeden 356 sporcunun katılımıyla Polonya'da başladı.

Organizasyonun ilk gününde podyuma çıkan milli sporculardan 15 yaş altı kızlar 40 kiloda Ezgi Kılınç, koparmada 54 kilo ile altın, silkmede 69 kilo ile altın madalya alarak toplamda 123 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu.

Yine 40 kiloda Aysu Bektaş, koparmada 50 kilo ile gümüş, silkmede 61 kilo ile gümüş madalya alarak toplamda 111 kilo ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

15 yaş altı erkekler 49 kiloda Burak Aykun, koparmada 75 kilo ile gümüş, silkmede 99 kilo ile altın madalya kazanarak toplamda 174 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye'yi 20'si kız, 20'si erkek 40 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 27 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu