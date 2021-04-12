SPOR Milli halterciler yurda döndü
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SPOR Milli halterciler yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli halterciler yurda döndüİbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - RUSYA'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden, aralarında 3 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Melike Günal'ın da bulunduğu milli kafile yurda döndü.

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Milli halterciler yurda döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - RUSYA'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden, aralarında 3 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Melike Günal'ın da bulunduğu milli kafile yurda döndü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +87 kiloda yarışan milli sporcu Melike Günal, 3 madalyanın sahibi oldu. Günal, koparmada 108 kilo, silkmede 135 kilo, toplamda ise 243 kilo ile bronz madalya kazanarak Büyükler Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Milli takım, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş,11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

MELİKE GÜNAL: BUNDAN SONRA ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Şampiyonada derece alarak yurda dönmekten büyük gurur duyduğunu belirten Avrupa üçüncüsü Melike Günal, "Buradaki hedefim en iyi dereceleri yapıp ülkeme olimpiyat kotası alabilmekti. Ben elimden geleni yaptım, bundan sonrası nasip işi. Kotayı alabildiysem ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğim. Hem erkekler olarak hem kadınlar olarak gittiğimiz bu müsabakada çok iyi sonuçlar çıkardık. Bundan sonra daha çok çalışacağız. İnşallah Allah emeklerimizin karşılığını verir" dedi.

RABİA KAYA: ÜLKEME BRONZ MADALYA KAZANDIRDIM

Şampiyonada bronz madalya kazanan Rabia Kaya ise şunları söyledi:

"Koparma hareketinde ülkeme bronz madalya kazandırdım. Bir seneden beri bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Hem kadınlar hem erkekler olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum."

ANTRENÖR HASAN TOKER: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Erkek Halter Milli Takımı Antrenörü Hasan Toker ise "Son yılların en iyi derecelerini aldık. 67 ve 73 kiloda altın madalya, 61 kiloda üçüncü, 55 kiloda ise ikinci olduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere federasyon yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

72 kilo: Daniyar Ismailov 2 altın

67 kilo: Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın

61 kilo: Berfin Altun 1 bronz

+87 kilo: Melike Günal 3 bronz

81 kilo: Rabia Kaya 1 bronz

55 kilo: Sümeyye Kentli 1 bronz

55 kilo: Muammer Şahin 1 gümüş

61 Kilo: Ferdi Hardal 1 bronz

45 kilo: Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz

49 kilo: Şaziye Erdoğan 1 bronz

SPOR Milli halterciler yurda döndü
SPOR Milli halterciler yurda döndü
SPOR Milli halterciler yurda döndü
SPOR Milli halterciler yurda döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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