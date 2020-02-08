Milli halterciler, 6. Uluslararası Dayanışma Kupası için Özbekistan'a gitti
Halter Milli Takımı, 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'na katılmak üzere Özbekistan'a gitti.
Halter Milli Takımı, 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'na katılmak üzere Özbekistan'a gitti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren 6. Uluslararası Dayanışma Kupası, 8-12 Şubat tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek.
Kupada Türkiye'yi temsil edecek 10 milli sporcu ile 6 antrenör Özbekistan'a uğurlandı.
Milli takımda, kadınlarda 49 kiloda Şaziye Erdoğan, 59 kiloda Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli, 64 kiloda Berfin Altun, +87 kiloda Melike Günal, erkeklerde 61 kiloda Ramazan Kara, 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Daniyar Ismailov, Batuhan Yüksel, Ahmet Turan Okyay kupada mücadele edecek.